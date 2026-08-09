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Psalm 105,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 105 9 in der Gute Nachricht Bibel

So hat er es Abraham zugesagt und es Isaak mit einem Schwur bestätigt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 9 in der Lutherbibel

an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, und an den Eid, den er Isaak geschworen hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 9 in der Einheitsübersetzung

des Bundes, den er mit Abraham geschlossen, * seines Eides, den er Isaak geschworen hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 105 9 in der Elberfelder Bibel

den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides an Isaak.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 105 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, er denkt an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, und an seinen Eid gegenüber Isaak.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 9 in der Schlachter 2000

[an den Bund, ] den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 105 9 in der New International Version

the covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 105 9 in der Hoffnung für Alle

Schon mit Abraham schloss er diesen Bund; er schwor auch Isaak, sich daran zu halten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 105:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-105/vers-9 [gedruckt am 09.08.2026]