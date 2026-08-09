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Psalm 105,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 105 15 in der Gute Nachricht Bibel

»Hände weg von meinen berufenen Dienern! Krümmt meinen Propheten kein Haar!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 15 in der Lutherbibel

»Tastet meine Gesalbten nicht an, und tut meinen Propheten kein Leid!«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 15 in der Einheitsübersetzung

Tastet meine Gesalbten nicht an, * tut meinen Propheten nichts zuleide!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 105 15 in der Elberfelder Bibel

»Tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten nichts Übles!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 105 15 in der Neue Genfer Übersetzung

»Vergreift euch nicht an denen, die ich mir erwählt habe! Untersteht euch, meinen Propheten etwas Böses anzutun!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 15 in der Schlachter 2000

»Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 105 15 in der New International Version

‘Do not touch my anointed ones; do my prophets no harm.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 105 15 in der Hoffnung für Alle

»Rührt mein Volk nicht an, denn ich habe es erwählt! Sie sind meine Propheten – darum tut ihnen nichts Böses!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 105:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-105/vers-15 [gedruckt am 09.08.2026]