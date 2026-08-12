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Psalm 105,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 105 24 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR ließ das Volk sehr zahlreich werden und mächtiger als seine Unterdrücker.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 24 in der Lutherbibel

Und der Herr ließ sein Volk sehr wachsen und machte sie mächtiger als ihre Feinde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 24 in der Einheitsübersetzung

Da mehrte Gott sein Volk gewaltig, * machte es stärker als seine Bedränger.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 105 24 in der Elberfelder Bibel

Und er machte sein Volk sehr fruchtbar, er machte es stärker als seine Bedränger.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 105 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott ließ sein Volk sehr zahlreich werden, er machte es stärker als die Ägypter, von denen es nun unterdrückt wurde.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 24 in der Schlachter 2000

Und er machte sein Volk sehr fruchtbar und ließ es stärker werden als seine Bedränger.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 105 24 in der New International Version

The LORD made his people very fruitful; he made them too numerous for their foes,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 105 24 in der Hoffnung für Alle

Der HERR ließ sein Volk rasch wachsen und schließlich mächtiger werden als seine Unterdrücker.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 105:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-105/vers-24 [gedruckt am 12.08.2026]