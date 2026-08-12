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Psalm 105,42

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 105 42 in der Gute Nachricht Bibel

Das tat er wegen seines heiligen Versprechens, das er seinem Diener Abraham gegeben hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 42 in der Lutherbibel

Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 42 in der Einheitsübersetzung

Denn er gedachte seines heiligen Wortes * und seines Knechts Abraham.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 105 42 in der Elberfelder Bibel

Denn er gedachte seines heiligen Wortes, Abrahams, seines Knechtes,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 105 42 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn ´in Treue` dachte er an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Diener.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 42 in der Schlachter 2000

Denn er gedachte an sein heiliges Wort, an Abraham, seinen Knecht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 105 42 in der New International Version

For he remembered his holy promise given to his servant Abraham.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 105 42 in der Hoffnung für Alle

Ja, Gott hat Wort gehalten! Er löste sein heiliges Versprechen ein, das er Abraham, seinem Diener, gegeben hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 105:42

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-105/vers-42 [gedruckt am 12.08.2026]