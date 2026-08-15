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Psalm 105,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 105 7 in der Gute Nachricht Bibel

Er ist unser Gott, er, der HERR, seine Herrschaft umschließt die ganze Welt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 7 in der Lutherbibel

Er ist der HERR, unser Gott, er richtet in aller Welt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 7 in der Einheitsübersetzung

Er, der HERR, ist unser Gott. * Auf der ganzen Erde gelten seine Entscheide.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 105 7 in der Elberfelder Bibel

Er ist der Herr, unser Gott! Seine Urteile {ergehen} auf der ganzen Erde.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 105 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Er, der HERR, ist unser Gott. Seine Gerichtsurteile ergehen über alle Länder.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 7 in der Schlachter 2000

Er, der HERR, ist unser Gott; auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 105 7 in der New International Version

He is the LORD our God; his judgments are in all the earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 105 7 in der Hoffnung für Alle

Er ist der HERR, unser Gott! Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 105:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-105/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]