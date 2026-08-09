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Psalm 106,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 106 26 in der Gute Nachricht Bibel

Da schwor er ihnen mit erhobener Hand, sie in der Wüste sterben zu lassen

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 26 in der Lutherbibel

Da erhob er seine Hand wider sie, dass er sie niederschlüge in der Wüste

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 26 in der Einheitsübersetzung

Da erhob er gegen sie seine Hand, * um sie niederzustrecken in der Wüste,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 106 26 in der Elberfelder Bibel

Da erhob er seine Hand gegen sie, um sie niederzuschlagen in der Wüste,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 106 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Da erhob er seine Hand gegen sie, um sie in der Wüste zu Boden zu schlagen

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 26 in der Schlachter 2000

Da erhob er seine Hand gegen sie [und schwor] , sie niederzustrecken in der Wüste

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 106 26 in der New International Version

So he swore to them with uplifted hand that he would make them fall in the wilderness,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 106 26 in der Hoffnung für Alle

Da hob er seine Hand zum Schwur und sagte: »Ich werde sie in der Wüste umkommen lassen

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 106:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-106/vers-26 [gedruckt am 09.08.2026]