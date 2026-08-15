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Psalm 106,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 106 27 in der Gute Nachricht Bibel

und ihre Nachkommen in alle Welt zu zerstreuen, damit sie unter fremden Völkern sterben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 27 in der Lutherbibel

und würfe ihre Nachkommen unter die Völker und zerstreute sie in die Länder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 27 in der Einheitsübersetzung

ihre Nachkommen niederzustrecken durch die Nationen, * sie in alle Länder zu zerstreuen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 106 27 in der Elberfelder Bibel

um ihre Nachkommenschaft zu Fall zu bringen unter den Nationen, um sie zu zersprengen in die Länder.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 106 27 in der Neue Genfer Übersetzung

und ihre Nachkommen unter die anderen Völker zu zerstreuen, sie zu versprengen in fremde Länder.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 27 in der Schlachter 2000

und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 106 27 in der New International Version

make their descendants fall among the nations and scatter them throughout the lands.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 106 27 in der Hoffnung für Alle

und ihre Nachkommen unter die Völker zerstreuen, damit sie dort in der Fremde untergehen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 106:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-106/vers-27 [gedruckt am 15.08.2026]