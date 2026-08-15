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Psalm 106,46

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 106 46 in der Gute Nachricht Bibel

Darum ließ er sie Erbarmen finden bei allen, die sie gefangen hielten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 46 in der Lutherbibel

Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 46 in der Einheitsübersetzung

Er ließ sie Erbarmen finden * bei allen, deren Gefangene sie waren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 106 46 in der Elberfelder Bibel

Er ließ sie Erbarmen finden bei allen, die sie gefangen weggeführt hatten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 106 46 in der Neue Genfer Übersetzung

Und so ließ er sie Erbarmen finden bei allen, die sie gefangen hielten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 46 in der Schlachter 2000

und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 106 46 in der New International Version

He caused all who held them captive to show them mercy.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 106 46 in der Hoffnung für Alle

Er ließ sie Erbarmen finden bei denen, die sie gefangen hielten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 106:46

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-106/vers-46 [gedruckt am 15.08.2026]