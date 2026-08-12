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Psalm 107,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 107 12 in der Gute Nachricht Bibel

Da zerbrach er ihren Trotz durch harte Schläge; sie lagen am Boden und niemand half ihnen auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 12 in der Lutherbibel

sodass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie stürzten und ihnen niemand half,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 12 in der Einheitsübersetzung

da beugte er ihr Herz durch Mühsal, * sie stürzten und es gab keinen Helfer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 107 12 in der Elberfelder Bibel

und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt, und kein Helfer war da.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 107 12 in der Neue Genfer Übersetzung

So demütigte er ihr ´stolzes` Herz durch großes Elend; sie kamen zu Fall, und es gab niemand, der ihnen half.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 12 in der Schlachter 2000

sodass er ihr Herz durch Unglück beugte — sie strauchelten, und niemand half ihnen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 107 12 in der New International Version

So he subjected them to bitter labour; they stumbled, and there was no-one to help.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 107 12 in der Hoffnung für Alle

Darum zerbrach er ihren Stolz durch Mühsal und Leid; sie lagen am Boden, und keiner half ihnen auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 107:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-107/vers-12 [gedruckt am 12.08.2026]