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Psalm 107,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 107 35 in der Gute Nachricht Bibel

Er kann auch Wüsten zu Weiden machen und in Steppen Quellen aufbrechen lassen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 35 in der Lutherbibel

Er machte das Trockene wieder wasserreich und gab dem dürren Lande Wasserquellen

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 35 in der Einheitsübersetzung

Er macht Wüste zum Wasserteich, * verdorrtes Land zu Oasen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 107 35 in der Elberfelder Bibel

Er macht die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 107 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Dann wieder ließ er in der Wüste Wasserteiche entstehen, in vertrockneten Gegenden sprudelnde Quellen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 35 in der Schlachter 2000

Er machte aber auch die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 107 35 in der New International Version

He turned the desert into pools of water and the parched ground into flowing springs;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 107 35 in der Hoffnung für Alle

Doch er verwandelt auch dürres Land in eine Oase und lässt mitten in der Steppe Quellen aufbrechen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 107:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-107/vers-35 [gedruckt am 09.08.2026]