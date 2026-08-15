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Psalm 107,40

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 107 40 in der Gute Nachricht Bibel

dann bringt er die Vornehmen in Schande und lässt sie umherirren in wegloser Wüste.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 40 in der Lutherbibel

Er schüttete Verachtung aus auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, wo kein Weg ist;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 40 in der Einheitsübersetzung

Er goss Verachtung aus über die Edlen, * er ließ sie umherirren in wegloser Wüste.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 107 40 in der Elberfelder Bibel

Er schüttete Verachtung auf Edle, er ließ sie umherirren in wegloser Einöde.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 107 40 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott goss seine Verachtung über die einflussreichen Männer und ließ sie umherirren auf öden Wegen ohne Ziel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 40 in der Schlachter 2000

Auf Fürsten goss er Verachtung aus und ließ sie umherirren in unwegsamer Öde;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 107 40 in der New International Version

he who pours contempt on nobles made them wander in a trackless waste.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 107 40 in der Hoffnung für Alle

dann macht Gott ihre Unterdrücker zum Gespött und lässt sie in der Wüste umherirren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 107:40

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-107/vers-40 [gedruckt am 15.08.2026]