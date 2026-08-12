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Psalm 107,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 107 9 in der Gute Nachricht Bibel

Er hat den Verdurstenden zu trinken gegeben und den Hungernden reiche Nahrung verschafft.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 9 in der Lutherbibel

dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 9 in der Einheitsübersetzung

denn er hat gesättigt die lechzende Kehle * und die hungernde Kehle hat er gefüllt mit Gutem.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 107 9 in der Elberfelder Bibel

Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 107 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn er hat den Durstigen erfrischt und den Hungrigen mit Gutem gesättigt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 9 in der Schlachter 2000

Denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 107 9 in der New International Version

for he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 107 9 in der Hoffnung für Alle

Denn er hat den Verdurstenden zu trinken gegeben, die Hungernden versorgte er mit reichlich Nahrung.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 107:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-107/vers-9 [gedruckt am 12.08.2026]