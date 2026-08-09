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Psalm 108,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 108 4 in der Gute Nachricht Bibel

Dir, HERR, bringe ich meinen Dank, von dir will ich singen vor allen Völkern;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 108 4 in der Lutherbibel

Ich will dir danken, HERR, unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 108 4 in der Einheitsübersetzung

Ich will dich preisen, HERR, unter den Völkern, * dir vor den Nationen singen und spielen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 108 4 in der Elberfelder Bibel

Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, ich will dir spielen unter den Völkerschaften.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 108 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Vor den Völkern will ich dich loben, HERR. Ja, vor ihnen soll mein Lied für dich erklingen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 108 4 in der Schlachter 2000

HERR, ich will dich preisen unter den Völkern und dir lobsingen unter den Nationen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 108 4 in der New International Version

For great is your love, higher than the heavens; your faithfulness reaches to the skies.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 108 4 in der Hoffnung für Alle

HERR, ich will dir danken vor den Völkern, vor allen Menschen will ich dir singen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 108:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-108/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]