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Psalm 109,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 109 25 in der Gute Nachricht Bibel

Meine Feinde verhöhnen mich, wenn sie mich sehen, und schütteln verächtlich ihre Köpfe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 25 in der Lutherbibel

Ich bin ihnen zum Spott geworden; wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 25 in der Einheitsübersetzung

Ja, ich wurde ihnen zum Spott, * sie schütteln den Kopf, wenn sie mich sehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 109 25 in der Elberfelder Bibel

Und ich bin ihnen zum Hohn geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 109 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Für meine Feinde bin ich die Zielscheibe für Hohn und Spott, sie sehen mich und schütteln nur noch den Kopf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 25 in der Schlachter 2000

und ich bin ihnen zum Gespött geworden; wer mich sieht, schüttelt den Kopf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 109 25 in der New International Version

I am an object of scorn to my accusers; when they see me, they shake their heads.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 109 25 in der Hoffnung für Alle

Für meine Feinde bin ich zum Gespött geworden; wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 109:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-109/vers-25 [gedruckt am 09.08.2026]