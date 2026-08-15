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Psalm 109,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 109 27 in der Gute Nachricht Bibel

Lass sie erkennen, dass du es tust, dass du, HERR, alles so gefügt hast!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 27 in der Lutherbibel

und lass sie innewerden, dass dies deine Hand ist und du, HERR, das tust.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 27 in der Einheitsübersetzung

Sie sollen erkennen, dass dies deine Hand vollbracht hat, * dass du, HERR, es getan hast.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 109 27 in der Elberfelder Bibel

Lass sie erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, es getan hast.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 109 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Lass alle erkennen, dass deine Hand Wunder vollbringt, dass du, HERR, gehandelt hast.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 27 in der Schlachter 2000

so wird man erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, HERR, dies getan hast.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 109 27 in der New International Version

Let them know that it is your hand, that you, LORD, have done it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 109 27 in der Hoffnung für Alle

HERR, lass meine Feinde erkennen, dass du es bist, der alles so gefügt hat!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 109:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-109/vers-27 [gedruckt am 15.08.2026]