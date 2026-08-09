Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 112
  5. Vers 8
Zu Psalm 112 Vers 7 Zu Psalm 112 Vers 9

Psalm 112,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 112 8 in der Gute Nachricht Bibel

Fest und mutig bleibt er, ohne Furcht, bald wird er herabschauen auf seine Feinde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 112 8 in der Lutherbibel

Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 112 8 in der Einheitsübersetzung

Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, * er wird herabschauen auf seine Bedränger.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 112 8 in der Elberfelder Bibel

Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 112 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Gefestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht – bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn angegriffen haben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 112 8 in der Schlachter 2000

Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 112 8 in der New International Version

Their hearts are secure, they will have no fear; in the end they will look in triumph on their foes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 112 8 in der Hoffnung für Alle

Er lässt sich nicht erschüttern und hat keine Angst, denn er weiß, dass er über seine Feinde triumphieren wird.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 112:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-112/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]