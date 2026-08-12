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Psalm 113,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 113 1 in der Gute Nachricht Bibel

Halleluja – Preist den HERRN! Ihr seine Diener, preist ihn! Rühmt seinen großen Namen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 113 1 in der Lutherbibel

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 113 1 in der Einheitsübersetzung

Halleluja! Lobt, ihr Knechte des HERRN, * lobt den Namen des HERRN!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 113 1 in der Elberfelder Bibel

Halleluja! Lobt, ihr Knechte des Herrn! Lobt den Namen des Herrn!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 113 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Halleluja! Ihr Diener des HERRN, lobt ´ihn`, lobt den Namen des HERRN!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 113 1 in der Schlachter 2000

Hallelujah! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des HERRN!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 113 1 in der New International Version

Praise the LORD. Praise the LORD, you his servants; praise the name of the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 113 1 in der Hoffnung für Alle

Halleluja – lobt den HERRN! Lobt den HERRN, ihr seine Diener, lobt seinen herrlichen Namen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 113:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-113/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]