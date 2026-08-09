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Psalm 116,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 116 18 in der Gute Nachricht Bibel

Was ich dem HERRN versprochen habe, das löse ich ein in Gegenwart seines ganzen Volkes,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 18 in der Lutherbibel

Ich will meine Gelübde dem HERRN erfüllen vor all seinem Volk

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 18 in der Einheitsübersetzung

Meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen * in Gegenwart seines ganzen Volks,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 116 18 in der Elberfelder Bibel

Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 116 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem HERRN abgelegt habe, vor seinem ganzen Volk will ich es tun –

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 18 in der Schlachter 2000

meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 116 18 in der New International Version

I will fulfil my vows to the LORD in the presence of all his people,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 116 18-19 in der Hoffnung für Alle

Vor den Augen deines ganzen Volkes – in den Vorhöfen des Tempels mitten in Jerusalem – will ich dir, HERR, meine Gelübde erfüllen. Halleluja – lobt den HERRN!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 116:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-116/vers-18 [gedruckt am 09.08.2026]