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Psalm 116,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 116 19 in der Gute Nachricht Bibel

in den Vorhöfen seines Tempels, mitten in dir, Jerusalem! Preist den HERRN – Halleluja!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 19 in der Lutherbibel

in den Vorhöfen am Hause des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 19 in der Einheitsübersetzung

in den Höfen des Hauses des HERRN, * in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 116 19 in der Elberfelder Bibel

in den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem! Halleluja!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 116 19 in der Neue Genfer Übersetzung

in den Vorhöfen beim Haus des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 19 in der Schlachter 2000

in den Vorhöfen des Hauses des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem. Hallelujah!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 116 19 in der New International Version

in the courts of the house of the LORD – in your midst, Jerusalem. Praise the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 116 18-19 in der Hoffnung für Alle

Vor den Augen deines ganzen Volkes – in den Vorhöfen des Tempels mitten in Jerusalem – will ich dir, HERR, meine Gelübde erfüllen. Halleluja – lobt den HERRN!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 116:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-116/vers-19 [gedruckt am 12.08.2026]