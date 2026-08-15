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Psalm 118,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 118 11 in der Gute Nachricht Bibel

Sie bedrängten mich von allen Seiten – ich trieb sie zurück mit der Hilfe des HERRN!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 11 in der Lutherbibel

Sie umgeben, ja umringen mich; aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 11 in der Einheitsübersetzung

Sie umringten, ja, sie umringten mich, * ich wehrte sie ab im Namen des HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 118 11 in der Elberfelder Bibel

Sie hatten mich umringt, ja, mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn – ja, ich wehrte sie ab.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 118 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Von allen Seiten hatten sie mich umstellt und mich eingeschlossen – im Namen des HERRN habe ich sie in die Flucht geschlagen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 11 in der Schlachter 2000

Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt; im Namen des HERRN schlage ich sie.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 118 11 in der New International Version

They surrounded me on every side, but in the name of the LORD I cut them down.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 118 11 in der Hoffnung für Alle

Sie hatten mich von allen Seiten umzingelt, aber mit der Hilfe des HERRN schlug ich sie in die Flucht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 118:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-118/vers-11 [gedruckt am 15.08.2026]