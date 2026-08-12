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Psalm 118,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 118 17 in der Gute Nachricht Bibel

Ich muss nicht sterben, ich darf weiterleben und erzählen, was der HERR getan hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 17 in der Lutherbibel

Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Werke verkündigen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 17 in der Einheitsübersetzung

Ich werde nicht sterben, sondern leben, * um die Taten des HERRN zu verkünden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 118 17 in der Elberfelder Bibel

Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 118 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des HERRN erzählen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 17 in der Schlachter 2000

Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des HERRN verkünden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 118 17 in der New International Version

I will not die but live, and will proclaim what the LORD has done.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 118 17 in der Hoffnung für Alle

Ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was der HERR getan hat!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 118:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-118/vers-17 [gedruckt am 12.08.2026]