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Psalm 119,112

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 112 in der Gute Nachricht Bibel

Ich will entschlossen deinen Regeln folgen; das soll mein Lohn für alle Zeiten sein! XV

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 112 in der Lutherbibel

Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 112 in der Einheitsübersetzung

Ich neigte mein Herz deinen Gesetzen zu, sie zu halten * auf ewig, bis ans Ende.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 112 in der Elberfelder Bibel

Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 112 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten – jederzeit, bis an mein Lebensende. — 15 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 112 in der Schlachter 2000

Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen, auf ewig, bis ans Ende.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 112 in der New International Version

My heart is set on keeping your decrees to the very end. ס Samekh

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 112 in der Hoffnung für Alle

Ich bin entschlossen, mich an deine Weisungen zu halten – jeden Tag meines Lebens, bis an mein Ende! 15.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:112

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-112 [gedruckt am 15.08.2026]