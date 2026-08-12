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Psalm 119,119

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 119 in der Gute Nachricht Bibel

Wer dich verwirft, den wirfst du fort wie Abfall; das ist’s, weshalb ich deine Weisung liebe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 119 in der Lutherbibel

Du schaffst alle Frevler auf Erden weg wie Schlacken, darum liebe ich deine Zeugnisse.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 119 in der Einheitsübersetzung

Alle Frevler im Land beseitigst du wie Schlacken, * darum liebe ich deine Zeugnisse.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 119 in der Elberfelder Bibel

{Wie} Schlacken hast du weggeräumt alle Gottlosen des Landes, darum liebe ich deine Zeugnisse.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 119 in der Neue Genfer Übersetzung

Alle im Land, die sich dir widersetzen, schaffst du weg wie Abfall, daher liebe ich alles, was du in deinem Wort bezeugst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 119 in der Schlachter 2000

Wie Schlacken räumst du alle Gottlosen von der Erde hinweg; darum liebe ich deine Zeugnisse.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 119 in der New International Version

All the wicked of the earth you discard like dross; therefore I love your statutes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 119 in der Hoffnung für Alle

Wie Müll beseitigst du alle, die dich verachten. Deshalb liebe ich, was du befiehlst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:119

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-119 [gedruckt am 12.08.2026]