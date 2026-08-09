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Psalm 119,122

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 122 in der Gute Nachricht Bibel

Gib mir die Sicherheit, dass alles gut wird, dass freche Menschen mich nicht länger quälen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 122 in der Lutherbibel

Tritt ein für deinen Knecht und tröste ihn, dass mir die Stolzen nicht Gewalt antun!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 122 in der Einheitsübersetzung

Tritt ein für das Wohl deines Knechts, * damit die Stolzen mich nicht unterdrücken!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 122 in der Elberfelder Bibel

Sei Bürge für deinen Knecht zum Guten! Lass die Übermütigen mich nicht unterdrücken!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 122 in der Neue Genfer Übersetzung

Verbürge dich für mich, deinen Diener, damit es mir zugute kommt. Lass nicht zu, dass überhebliche Menschen mir Gewalt antun!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 122 in der Schlachter 2000

Tritt als Bürge ein zum Besten für deinen Knecht, dass mich die Frechen nicht unterdrücken!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 122 in der New International Version

Ensure your servant’s well-being; do not let the arrogant oppress me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 122 in der Hoffnung für Alle

Versprich mir, dass alles wieder gut wird, und lass nicht zu, dass mich diese selbstherrlichen Menschen unterdrücken!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:122

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-122 [gedruckt am 09.08.2026]