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Psalm 119,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 13 in der Gute Nachricht Bibel

Was du nach deinem Recht entschieden hast, das sage ich mir immer wieder auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 13 in der Lutherbibel

Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile deines Mundes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 13 in der Einheitsübersetzung

Mit meinen Lippen verkünde ich * alle Entscheide deines Munds.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 13 in der Elberfelder Bibel

Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich selbst will weitererzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 13 in der Schlachter 2000

Mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 13 in der New International Version

With my lips I recount all the laws that come from your mouth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 13 in der Hoffnung für Alle

Alle Anweisungen, die du gegeben hast, sage ich mir immer wieder auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-13 [gedruckt am 15.08.2026]