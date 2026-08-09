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Psalm 119,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 14 in der Gute Nachricht Bibel

Genau nach deinen Weisungen zu leben erfreut mich mehr als alles Gut und Geld.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 14 in der Lutherbibel

Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 14 in der Einheitsübersetzung

Am Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, * wie an jeglichem Reichtum.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 14 in der Elberfelder Bibel

An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst; darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 14 in der Schlachter 2000

Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 14 in der New International Version

I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 14 in der Hoffnung für Alle

Ein Leben nach deinen Geboten zu führen erfreut mich mehr als jeder Reichtum.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-14 [gedruckt am 09.08.2026]