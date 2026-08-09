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Psalm 119,36

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 36 in der Gute Nachricht Bibel

Auf deine Weisung richte meinen Sinn, nicht darauf, großen Reichtum zu erlangen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 36 in der Lutherbibel

Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habsucht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 36 in der Einheitsübersetzung

Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen * und nicht zur Habgier!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 36 in der Elberfelder Bibel

Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 36 in der Neue Genfer Übersetzung

Lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst, und halte es fern vom ´selbstsüchtigen` Streben nach Gewinn!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 36 in der Schlachter 2000

Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 36 in der New International Version

Turn my heart towards your statutes and not towards selfish gain.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 36 in der Hoffnung für Alle

Gib mir Liebe zu deinem Wort und lass mich nicht in Habgier verfallen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:36

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-36 [gedruckt am 09.08.2026]