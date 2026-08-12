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Psalm 119,37

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 37 in der Gute Nachricht Bibel

Zieh meinen Blick von Nichtigkeiten ab und führe mich, damit ich leben kann!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 37 in der Lutherbibel

Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, und erquicke mich auf deinem Wege.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 37 in der Einheitsübersetzung

Wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen, * auf deinen Wegen belebe mich!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 37 in der Elberfelder Bibel

Wende meine Augen {davon} ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, halte meine Augen davon ab, nach trügerischen Dingen Ausschau zu halten. Schenk mir neue Lebenskraft, indem du mich auf deinen Wegen führst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 37 in der Schlachter 2000

Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen; belebe mich in deinen Wegen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 37 in der New International Version

Turn my eyes away from worthless things; preserve my life according to your word.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 37 in der Hoffnung für Alle

Ich will mich nicht mit sinnlosen Dingen abgeben; schenk du mir die Kraft, den richtigen Weg zu gehen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:37

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-37 [gedruckt am 12.08.2026]