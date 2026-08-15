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Psalm 119,48

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 48 in der Gute Nachricht Bibel

Ich liebe und verehre die Gebote und denke über deine Regeln nach. VII

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 48 in der Lutherbibel

und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und sinne nach über deine Weisungen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 48 in der Einheitsübersetzung

Ich erhebe meine Hände zu deinen Geboten, die ich liebe, * ich will nachsinnen über deine Gesetze.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 48 in der Elberfelder Bibel

und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Und über deine Ordnungen will ich nachdenken.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 48 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, ich liebe und verehre deine Gebote, und über deine Bestimmungen sinne ich nach. — 7 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 48 in der Schlachter 2000

Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 48 in der New International Version

I reach out for your commands, which I love, that I may meditate on your decrees. ז Zayin

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 48 in der Hoffnung für Alle

Ich sehne mich nach deinen Worten, denn sie sind wertvoll für mich; über alles, was du angeordnet hast, denke ich gründlich nach. 7.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:48

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-48 [gedruckt am 15.08.2026]