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Psalm 119,58

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 58 in der Gute Nachricht Bibel

Mit ganzem Herzen such ich deine Güte; erbarme dich, wie du versprochen hast!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 58 in der Lutherbibel

Ich suche deine Gunst von ganzem Herzen; sei mir gnädig nach deinem Wort.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 58 in der Einheitsübersetzung

Ich warb um deine Gunst mit ganzem Herzen: * Begnade mich gemäß deinem Spruch!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 58 in der Elberfelder Bibel

Ich suchte dich zu besänftigen von ganzem Herzen. Sei mir gnädig nach deiner Zusage!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 58 in der Neue Genfer Übersetzung

Von ganzem Herzen suche ich deine Gunst – sei mir gnädig, wie du es zugesagt hast.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 58 in der Schlachter 2000

Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst: Sei mir gnädig nach deinem Wort!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 58 in der New International Version

I have sought your face with all my heart; be gracious to me according to your promise.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 58 in der Hoffnung für Alle

Von ganzem Herzen flehe ich dich an: Sei mir gnädig, wie du es versprochen hast!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:58

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-58 [gedruckt am 09.08.2026]