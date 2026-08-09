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Psalm 119,76

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 76 in der Gute Nachricht Bibel

Lass deine Güte mich nun wieder trösten, wie du es mir doch zugesagt hast, HERR!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 76 in der Lutherbibel

Deine Gnade soll mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 76 in der Einheitsübersetzung

Tröste mich in deiner Liebe, * nach dem Spruch für deinen Knecht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 76 in der Elberfelder Bibel

Lass doch deine Gnade mir zum Trost sein nach deiner Zusage an deinen Knecht!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 76 in der Neue Genfer Übersetzung

Lass mich doch nun Trost finden, indem du mir deine Gnade schenkst; so hast du es ja mir, deinem Diener, zugesagt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 76 in der Schlachter 2000

Lass doch deine Gnade mein Trost sein, nach deinem Wort an deinen Knecht!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 76 in der New International Version

May your unfailing love be my comfort, according to your promise to your servant.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 76 in der Hoffnung für Alle

Lass mich deine Gnade erfahren und tröste mich, wie du es versprochen hast!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:76

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-76 [gedruckt am 09.08.2026]