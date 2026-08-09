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Psalm 119,93

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 93 in der Gute Nachricht Bibel

Ich werde deine Regeln nie vergessen; ich weiß, durch sie erhältst du mich am Leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 93 in der Lutherbibel

Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickst mich damit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 93 in der Einheitsübersetzung

Nie will ich deine Befehle vergessen; * denn durch sie belebst du mich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 93 in der Elberfelder Bibel

Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 93 in der Neue Genfer Übersetzung

Nie und nimmer will ich deine Ordnungen vergessen, durch sie hast du mich neu belebt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 93 in der Schlachter 2000

Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen; denn durch sie hast du mich belebt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 93 in der New International Version

I will never forget your precepts, for by them you have preserved my life.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 93 in der Hoffnung für Alle

Nie will ich deine Befehle vergessen, denn durch sie hast du mich neu belebt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:93

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-93 [gedruckt am 09.08.2026]