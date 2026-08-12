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Psalm 122,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 122 7 in der Gute Nachricht Bibel

In deinen Mauern herrsche Sicherheit und Wohlstand, deinen Häusern bleibe die Sorge fern!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 122 7 in der Lutherbibel

Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 122 7 in der Einheitsübersetzung

Friede sei in deinen Mauern, * Geborgenheit in deinen Häusern!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 122 7 in der Elberfelder Bibel

Heil sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 122 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 122 7 in der Schlachter 2000

Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 122 7 in der New International Version

May there be peace within your walls and security within your citadels.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 122 7 in der Hoffnung für Alle

Hinter deinen festen Mauern soll Frieden herrschen, und in deinen Palästen soll man sicher wohnen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 122:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-122/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]