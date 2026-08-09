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Psalm 122,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 122 8 in der Gute Nachricht Bibel

Weil ich meine Brüder und Freunde liebe, sage ich: »Ich wünsche dir Glück und Frieden!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 122 8 in der Lutherbibel

Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 122 8 in der Einheitsübersetzung

Wegen meiner Brüder und meiner Freunde * will ich sagen: In dir sei Friede.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 122 8 in der Elberfelder Bibel

Wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen: Heil sei in dir!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 122 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Wegen meiner Brüder und Freunde ´dort` will ich dir Frieden zusprechen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 122 8 in der Schlachter 2000

Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich: Friede sei in dir!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 122 8 in der New International Version

For the sake of my family and friends, I will say, ‘Peace be within you.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 122 8 in der Hoffnung für Alle

Weil mir meine Verwandten und Freunde am Herzen liegen, wünsche ich dir, Jerusalem, Frieden und Glück.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 122:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-122/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]