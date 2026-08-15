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Psalm 129,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 129 4 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR ist treu! Er hat mich aus der Gewalt der Bösen befreit, die Stricke hat er zerschnitten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 129 4 in der Lutherbibel

Der HERR, der gerecht ist, hat der Frevler Stricke zerhauen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 129 4 in der Einheitsübersetzung

Der HERR ist gerecht, * er hat den Strick der Frevler zerhauen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 129 4 in der Elberfelder Bibel

Der Herr ist gerecht! Er hat durchschnitten den Strick der Gottlosen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 129 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR aber ist gerecht, er hat die Stricke durchschnitten, mit denen die Gottlosen mich gebunden hielten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 129 4 in der Schlachter 2000

Der HERR ist gerecht; er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 129 4 in der New International Version

But the LORD is righteous; he has cut me free from the cords of the wicked.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 129 4 in der Hoffnung für Alle

Doch der HERR ist treu und gerecht! Er durchschnitt die Stricke, mit denen uns die Gottlosen gefangen hielten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 129:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-129/vers-4 [gedruckt am 15.08.2026]