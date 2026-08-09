Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 129
  5. Vers 3
Zu Psalm 129 Vers 2 Zu Psalm 129 Vers 4

Psalm 129,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 129 3 in der Gute Nachricht Bibel

Den Rücken haben sie mir aufgerissen wie ein Feld, in das man Furchen pflügt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 129 3 in der Lutherbibel

Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen lang gezogen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 129 3 in der Einheitsübersetzung

Auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt, * ihre langen Furchen gezogen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 129 3 in der Elberfelder Bibel

Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 129 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Auf meinem Rücken haben die Feinde ihre Furchen gezogen ´wie auf einem Acker`, ja, lange Furchen haben sie gezogen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 129 3 in der Schlachter 2000

Auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt und ihre Furchen lang gezogen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 129 3 in der New International Version

Ploughmen have ploughed my back and made their furrows long.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 129 3 in der Hoffnung für Alle

Unseren Rücken haben sie bearbeitet wie einen Acker, in den man tiefe Furchen pflügt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 129:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-129/vers-3 [gedruckt am 09.08.2026]