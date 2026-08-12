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Psalm 135,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 135 14 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR wird seinem Volk zum Recht verhelfen, er hat Erbarmen mit den Seinen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 14 in der Lutherbibel

Denn der HERR schafft Recht seinem Volk und wird seinen Knechten gnädig sein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 14 in der Einheitsübersetzung

Denn der HERR schafft Recht seinem Volk; * er erbarmt sich seiner Knechte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 135 14 in der Elberfelder Bibel

Ja, der Herr wird seinem Volk Recht schaffen, über seine Knechte wird er sich erbarmen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 135 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn der HERR wird seinem Volk zum Recht verhelfen, wird Erbarmen haben mit all seinen Dienern.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 14 in der Schlachter 2000

Denn der HERR wird seinem Volk Recht schaffen und Mitleid haben mit seinen Knechten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 135 14 in der New International Version

For the LORD will vindicate his people and have compassion on his servants.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 135 14 in der Hoffnung für Alle

Du, HERR, wirst deinem Volk zum Recht verhelfen. Du erbarmst dich über alle, die dir dienen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 135:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-135/vers-14 [gedruckt am 12.08.2026]