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Psalm 139,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 139 10 in der Gute Nachricht Bibel

auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 139 10 in der Lutherbibel

so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 139 10 in der Einheitsübersetzung

auch dort würde deine Hand mich leiten * und deine Rechte mich ergreifen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 139 10 in der Elberfelder Bibel

auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 139 10 in der Neue Genfer Übersetzung

so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 139 10 in der Schlachter 2000

so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 139 10 in der New International Version

even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 139 10 in der Hoffnung für Alle

dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 139:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-139/vers-10 [gedruckt am 12.08.2026]