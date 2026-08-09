Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 140
  5. Vers 8
Zu Psalm 140 Vers 7 Zu Psalm 140 Vers 9

Psalm 140,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 140 8 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, du mein Herr, mein starker Helfer, du hast mich im Kampf geschützt wie ein Schild.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 140 8 in der Lutherbibel

HERR, mein Herr, meine starke Hilfe, du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streites.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 140 8 in der Einheitsübersetzung

GOTT und Herr, meine Kraft und meine Rettung, * du hast mein Haupt beschirmt am Tag des Kampfes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 140 8 in der Elberfelder Bibel

Herr, mein Herr, du Hort meiner Rettung! Du hast mein Haupt beschirmt am Tag der Waffen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 140 8 in der Neue Genfer Übersetzung

HERR, mein Gott, du bist eine starke Festung, wo ich Rettung finde! Du beschützt mich wie ein Helm am Tag, an dem die Waffen sprechen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 140 8 in der Schlachter 2000

O HERR, [mein] Herr, du bist meine mächtige Rettung; du schützt mein Haupt am Tag der Schlacht!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 140 8 in der New International Version

Do not grant the wicked their desires, LORD; do not let their plans succeed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 140 8 in der Hoffnung für Alle

HERR, mein Gott, schon oft warst du meine Rettung. Als der Kampf um mich tobte, hast du mich beschützt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-140/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]