Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 145
  5. Vers 18

Psalm 145,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 145 18 in der Gute Nachricht Bibel

Er ist denen nahe, die zu ihm beten – allen, die aufrichtig zu ihm beten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 18 in der Lutherbibel

Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 18 in der Einheitsübersetzung

Nahe ist der HERR allen, die ihn rufen, * allen, die ihn aufrichtig rufen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 145 18 in der Elberfelder Bibel

Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 145 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Nahe ist der HERR denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 18 in der Schlachter 2000

Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 145 18 in der New International Version

The LORD is near to all who call on him, to all who call on him in truth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 145 18 in der Hoffnung für Alle

Der HERR ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 145:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-145/vers-18 [gedruckt am 15.08.2026]