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Psalm 145,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 145 19 in der Gute Nachricht Bibel

Er erfüllt die Bitten der Menschen, die ihm gehorchen; er hört ihr Schreien und rettet sie.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 19 in der Lutherbibel

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 19 in der Einheitsübersetzung

Denen, die ihn fürchten, erweist er Wohlgefallen, * ihr Schreien hört er und rettet sie.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 145 19 in der Elberfelder Bibel

Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er, und er hilft ihnen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 145 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben; er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 19 in der Schlachter 2000

er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten; er hört ihr Schreien und rettet sie.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 145 19 in der New International Version

He fulfils the desires of those who fear him; he hears their cry and saves them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 145 19 in der Hoffnung für Alle

Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 145:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-145/vers-19 [gedruckt am 09.08.2026]