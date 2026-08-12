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Psalm 147,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 147 1 in der Gute Nachricht Bibel

Halleluja – Preist den HERRN! Ja, es ist gut, unserem Gott zu singen; es macht Freude, ihn mit Liedern zu preisen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 1 in der Lutherbibel

Lobet den HERRN! / Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 1 in der Einheitsübersetzung

Halleluja! Ja, gut ist es, unserem Gott zu singen und zu spielen, * ja, schön und geziemend ist Lobgesang.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 147 1 in der Elberfelder Bibel

Halleluja! Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen! Ja, ein Lobgesang ist lieblich, ist schön.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 147 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Halleluja! Gut ist es, für unseren Gott zu singen, ja, schön ist solch ein Lobgesang, ihm allein gebührt er!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 1 in der Schlachter 2000

Lobt den HERRN! Denn es ist gut, unsrem Gott zu lobsingen: es ist lieblich, es gebührt [ihm] Lobgesang.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 147 1 in der New International Version

Praise the LORD. How good it is to sing praises to our God, how pleasant and fitting to praise him!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 147 1 in der Hoffnung für Alle

Halleluja – lobt den HERRN! Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen; ja, es macht Freude, ihn mit unserer Musik zu preisen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 147:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-147/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]