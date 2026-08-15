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Psalm 147,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 147 10 in der Gute Nachricht Bibel

Viele verlassen sich auf ihre schnellen Pferde und die starken Muskeln ihrer Krieger; sie alle sind dem HERRN zuwider.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 10 in der Lutherbibel

Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 10 in der Einheitsübersetzung

Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, * er hat keinen Gefallen an der Kraft des Helden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 147 10 in der Elberfelder Bibel

Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 147 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihn beeindruckt nicht die Stärke des Pferdes, er freut sich auch nicht über die Muskeln des Kämpfers.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 10 in der Schlachter 2000

Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 147 10 in der New International Version

His pleasure is not in the strength of the horse, nor his delight in the legs of the warrior;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 147 10 in der Hoffnung für Alle

Viele Menschen erwarten ihre Sicherheit von schnellen Pferden und guten Soldaten. Gott aber lässt sich davon nicht beeindrucken.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 147:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-147/vers-10 [gedruckt am 15.08.2026]