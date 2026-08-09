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Psalm 147,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 147 7 in der Gute Nachricht Bibel

Stimmt ein Loblied an für den HERRN, singt unserem Gott zum Klang der Harfe!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 7 in der Lutherbibel

Singt dem HERRN ein Danklied und lobt unsern Gott mit Harfen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 7 in der Einheitsübersetzung

Stimmt dem HERRN ein Danklied an, * spielt unserem Gott mit der Leier!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 147 7 in der Elberfelder Bibel

Stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unserem Gott auf der Zither!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 147 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Stimmt für den HERRN ein Danklied an, spielt für unseren Gott auf der Zither!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 147 7 in der Schlachter 2000

Stimmt dem HERRN ein Danklied an, lobsingt unserem Gott mit der Harfe,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 147 7 in der New International Version

Sing to the LORD with grateful praise; make music to our God on the harp.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 147 7 in der Hoffnung für Alle

Singt dem HERRN Danklieder! Spielt für unseren Gott auf der Harfe!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 147:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-147/vers-7 [gedruckt am 09.08.2026]