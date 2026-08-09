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Psalm 149,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 149 3 in der Gute Nachricht Bibel

Rühmt ihn mit festlichem Reigentanz, singt ihm zum Takt der Tamburine, ehrt ihn mit eurem Saitenspiel!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 149 3 in der Lutherbibel

Sie sollen loben seinen Namen im Reigen, mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 149 3 in der Einheitsübersetzung

Seinen Namen sollen sie loben mit Reigentanz, * mit Trommel und Leier ihm spielen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 149 3 in der Elberfelder Bibel

Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, mit Tamburin und Zither sollen sie ihm spielen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 149 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Seinen Namen sollen sie beim Reigentanz besingen, mit Pauke und Zither für ihn spielen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 149 3 in der Schlachter 2000

Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Tamburin und Laute ihm lobsingen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 149 3 in der New International Version

Let them praise his name with dancing and make music to him with tambourine and harp.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 149 3 in der Hoffnung für Alle

Tanzt zu seiner Ehre und rühmt seinen Namen mit euren Liedern! Spielt für ihn auf dem Tamburin und auf der Laute!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 149:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-149/vers-3 [gedruckt am 09.08.2026]