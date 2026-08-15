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Psalm 15,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 15 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ein Lied Davids. » HERR, wer darf in deinen Tempel kommen? Wen lässt du weilen auf dem heiligen Berg?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 15 1 in der Lutherbibel

Ein Psalm Davids. HERR, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 15 1 in der Einheitsübersetzung

Ein Psalm Davids. HERR, wer darf Gast sein in deinem Zelt, * wer darf weilen auf deinem heiligen Berg?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 15 1 in der Elberfelder Bibel

Ein Psalm. Von David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 15 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein Psalm Davids. HERR, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 15 1 in der Schlachter 2000

Ein Psalm Davids. HERR, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 15 1 in der New International Version

LORD, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 15 1 in der Hoffnung für Alle

Ein Lied von David. HERR, wer darf in dein Heiligtum kommen? Wer darf auf deinem heiligen Berg zu Hause sein?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 15:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-15/vers-1 [gedruckt am 15.08.2026]