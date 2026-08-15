Psalm 15,1- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 15 1 in der Gute Nachricht Bibel
Ein Lied Davids. » HERR, wer darf in deinen Tempel kommen? Wen lässt du weilen auf dem heiligen Berg?«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 15 1 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 15 1 in der Einheitsübersetzung
Ein Psalm Davids. HERR, wer darf Gast sein in deinem Zelt, * wer darf weilen auf deinem heiligen Berg?
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 15 1 in der Elberfelder Bibel
Ein Psalm. Von David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg?
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 15 1 in der Neue Genfer Übersetzung
Ein Psalm Davids. HERR, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg?
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 15 1 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 15 1 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 15 1 in der Hoffnung für Alle
Ein Lied von David. HERR, wer darf in dein Heiligtum kommen? Wer darf auf deinem heiligen Berg zu Hause sein?
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.