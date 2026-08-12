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Psalm 18,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 18 28 in der Gute Nachricht Bibel

Die Erniedrigten rettest du aus Unterdrückung, aber die Hochmütigen holst du vom hohen Ross.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 28 in der Lutherbibel

Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 28 in der Einheitsübersetzung

Ja, du rettest das elende Volk, * doch die Blicke der Stolzen zwingst du nieder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 18 28 in der Elberfelder Bibel

Ja, du rettest das arme Volk und erniedrigst hochmütige Augen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 18 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Denn du rettest ein von Not gebeugtes Volk, aber Menschen mit hochmütigem Blick erniedrigst du.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 28 in der Schlachter 2000

Denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 18 28 in der New International Version

You, LORD, keep my lamp burning; my God turns my darkness into light.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 18 28 in der Hoffnung für Alle

Du hilfst denen, die sich selbst nicht überschätzen. Die Überheblichen aber stößt du von ihrem Thron.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 18:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-18/vers-28 [gedruckt am 12.08.2026]