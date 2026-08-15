Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 18
  5. Vers 33
Zu Psalm 18 Vers 32 Zu Psalm 18 Vers 34

Psalm 18,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 18 33 in der Gute Nachricht Bibel

Er ist es, der mir Kraft zum Kämpfen gibt und einen geraden, gut gebahnten Weg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 33 in der Lutherbibel

Gott rüstet mich mit Kraft und macht meinen Weg ohne Tadel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 33 in der Einheitsübersetzung

Gott hat mich mit Kraft umgürtet * und vollkommen machte er meinen Weg.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 18 33 in der Elberfelder Bibel

Gott umgürtet mich mit Kraft und vollkommen macht er meinen Weg.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 18 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 33 in der Schlachter 2000

Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 18 33 in der New International Version

He makes my feet like the feet of a deer; he causes me to stand on the heights.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 18 33 in der Hoffnung für Alle

Gott allein gibt mir Kraft zum Kämpfen und ebnet mir meinen Weg.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 18:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-18/vers-33 [gedruckt am 15.08.2026]