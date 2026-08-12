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Psalm 18,46

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 18 46 in der Gute Nachricht Bibel

Sie haben keine Kraft mehr zum Widerstand, zitternd kommen sie hervor aus ihren Burgen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 46 in der Lutherbibel

Die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 46 in der Einheitsübersetzung

Den Söhnen der Fremde schwindet die Kraft, * sie kommen zitternd aus ihren Burgen hervor.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 18 46 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Festungen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 18 46 in der Neue Genfer Übersetzung

Die fremden Völker hatte aller Mut verlassen, zitternd kamen sie aus ihren Festungen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 46 in der Schlachter 2000

Die Söhne der Fremde verzagen und kommen zitternd aus ihren Burgen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 18 46 in der New International Version

The LORD lives! Praise be to my Rock! Exalted be God my Saviour!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 18 46 in der Hoffnung für Alle

Zitternd kamen sie aus ihren Festungen heraus und hatten keine Kraft mehr zum Widerstand.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 18:46

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-18/vers-46 [gedruckt am 12.08.2026]