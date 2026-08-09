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Psalm 2,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 2 2 in der Gute Nachricht Bibel

Die Herrscher der Erde lehnen sich auf, die Machthaber verbünden sich gegen den HERRN und den König, den er erwählt hat:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 2 2 in der Lutherbibel

Die Könige der Erde lehnen sich auf, / und die Herren halten Rat miteinander wider den HERRN und seinen Gesalbten:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 2 2 in der Einheitsübersetzung

Die Könige der Erde stehen auf, / die Großen tun sich zusammen * gegen den HERRN und seinen Gesalbten:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 2 2 in der Elberfelder Bibel

Es treten auf Könige der Erde, und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 2 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Könige dieser Welt stehen ´zum Angriff` bereit, und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den HERRN und gegen den König, den er gesalbt hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 2 2 in der Schlachter 2000

Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 2 2 in der New International Version

The kings of the earth rise up and the rulers band together against the LORD and against his anointed, saying,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 2 2 in der Hoffnung für Alle

Die Mächtigen dieser Welt rebellieren: Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 2:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-2/vers-2 [gedruckt am 09.08.2026]